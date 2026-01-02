芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー望月理恵（53）が2日、インスタグラムを更新。着物姿を公開した。

「あけましておめでとうございます 元日から生放送、しかも明治神宮からの中継、さらには番組での富士山の初日の出、さらにさらには！ 安住さんのお子さん誕生のご報告 最高のスタートになりました」と書き出し、白の着物姿を公開。

「困難なこともあると思いますが それを含めて、一つ一つ乗り越えて 充実した一年にしたいと思います 皆様にも 幸多き一年になりますよう 心よりお祈り申し上げます」とつづった上で最後に「元日のお着物が総絞りで 素敵でした またお写真載せますね」と締めくくった。

望月の投稿に対し「やっぱりべっぴんさん」「モッチー すてき」「着物姿が素敵なもっちーさん 今年も益々の活躍を楽しみにしてます」などと書き込まれていた。

望月は「もっちー」「モッチー」の愛称で知られ、21年6月に所属事務所セント・フォースの取締役に就任したことを自身のブログで報告。SNSでは積極的に投稿を続け、コメント欄には「奇跡の53歳」と書かれることもある。