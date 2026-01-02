新生児集中治療室（NICU）で過ごす赤ちゃんや家族の心を和ます一助になればと、自動演奏オルゴールが、京都市中京区間之町通押小路上ルの足立病院に設置された。温かみのある生演奏の音が室内に広がり、緊張を強いられがちな親子にそっと寄り添っている。



【写真】赤ちゃんや家族の癒しになれば…と設置されたオルゴール

ニデックのグループ会社で、オルゴールメーカーの「ニデックインスツルメンツ」（長野県下諏訪町）と、同社のショールーム（京都市中京区）を運営する「京都オルゴール」（同）が無償貸与している。



両社が、オルゴールの魅力を幅広い世代に知ってもらおうと、ショールームの近所にある足立病院に設置を打診。NICUは心電図やアラームなどの電子音が絶え間なく響く空間で、同病院はこれまでも配信されるなどした音楽を流していたが、よりリラックスできる優しい音色を届けようと、設置場所に選んだ。



昨年9月8日から、最新型の高級オルゴール「ORPHEUS KANATA（オルフェウス カナタ）」（横約49センチ、奥行き約15センチ、高さ約14センチ）1台を置いている。クラッシック曲約150曲を日中に流し、母親の表情も和らいでいるという。



澤田守男院長（54）は「親子が気持ちよく過ごせる小さな配慮かもしれないが、そういったことを積み重ねることで、みんなで赤ちゃんや子育てを温かく見守る社会にしていきたい」と話している。



（まいどなニュース／京都新聞）