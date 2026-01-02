Éã¤ÈÆ±¤¸ÂçÉñÂæÌÜ»Ø¤·¤¿2Ç¯¡¡¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤âÀïÎÏ³°¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅ¾¿È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯À±Ìî¹±ÂÀÏ¯¡¡¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éºò½©¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°éÀ®¤ÎÀ±Ìî¹±ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÆ±µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡£Éã¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥íÄÌ»»50¾¡¤òµó¤²¤¿À±Ìî½ç¼£Åê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê51¡Ë¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉã¤ÈÆ±¤¸ÂçÉñÂæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿2Ç¯´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇºòÇ¯10·î7Æü¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤è¤ê¶Ã¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±9·î30Æü¤ÎBC¥ê¡¼¥°½êÂ°µåÃÄÁªÈ´¤È¤Î3·³¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò2¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë147¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡ÖÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤é¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Åö½é¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤Ç¡¢»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤¿¡£À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯ÌÜ¤Îºò½©¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤¬¾¡Éé¤À¤¾¡£²¶¤â¡ÊÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤¬¡ËÄã¤«¤Ã¤¿¤«¤éDNAÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¡£Éã¤«¤é¤Ï¤½¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÉã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë1»î¹ç1²ó¤À¤±ÅÐÈÄ¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ºòµ¨¤ÏÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤Æ20Ç¯¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢À©µåÎÏ¤Ë¶ì¤·¤àÆü¡¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÀïÎÏ³°¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Éã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë¤è¡£²¶¤â¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡Éã¤¬°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤¬°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ÏÌîµå¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Á¯¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ö²È¤Ç¤Ï¤À¤é¡Á¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç11Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤ª¤ä¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡£Âº·É¤¹¤ë¡×¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤éÆ±µåÃÄÌîµå¿¶¶½Éô¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¹¥¤¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£Éã¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤ó¤À2Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë