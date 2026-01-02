◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は2日、3回戦の8試合が開催。Bゾーンでは2試合が行われました。

神村学園(鹿児島)は水口(滋賀)に対し、前半29分に先制。後半に入ると2分に細山田怜真選手、6分にも前戦でハットトリックの日高元選手が得点を重ね、3点リードで試合を優位に進めます。後半18分には日高選手がピンポイントクロスにダイビングヘッド弾でこの日2点目。4-0で勝利を飾りました。

日大藤沢(神奈川)は聖和学園(宮城)と対戦。前半30分にミドルシュートを決め先制しますが、前半終了間際の41分に同点に追いつかれます。それでも後半19分にはコーナーキックからゴール前の混戦となり、最後は杉崎万泰選手が決め勝ち越し。この1点のリードを最後まで守り切り準々決勝進出を決めました。

▽3回戦 Bゾーン結果神村学園(鹿児島) 4-0 水口(滋賀)日大藤沢(神奈川) 2-1 聖和学園(宮城)