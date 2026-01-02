ドル円堅調、１５７円付近へ＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円が堅調に推移している。足元では156.99レベルまで高値を伸ばしており、157円の大台にあと一歩まで迫っている。全般にドルが買い戻されている。ユーロドルはアジア午後に1.1765付近まで高値を伸ばしたが、足元では1.1742付近に安値を広げている。ポンドドルはアジア午前の1.3491付近を高値に、足元では1.3460台へと押し戻されている。ドル指数は98.145まで低下したあと、98.31と昨年末１２月３１日の水準に戻している。



USD/JPY 156.98 EUR/USD 1.1743 GBP/USD 1.3465

外部サイト