Á´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥«¥ê¥¹¥ÞÅº¾è°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ä¡ÖÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤¤Åß¤ÎÈþÌ£¡×¤ª¼è¤ê´ó¤»10Áª
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀáÌó¤ËÎå¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤µ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤´¤Ï¤óÅ¥ËÀ¤Î¾Æ¤»ª¡¢¥à¥Á¥à¥Á¿©´¶¤Î¤¦¤¤¤í¤¦¡¢¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤â¤Ê¤«¡ÄÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À¡×¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î10ÉÊ¡ª
¡¡Âç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ÎÅº¾è°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¡¢ºòÇ¯¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×½Ð±é¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥Ê¥Ë¥ï¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅº¾è°÷¡×Ê¿ÅÄ¿ÊÌé¤µ¤ó¤À¡£45Ç¯´Ö¡¢´Ñ¸÷¶È¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¶È³¦½é2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¤â¤ÄÄ¶¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎ¤ëÅß¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¸·Áª¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
1¡¥Íø¤¼ò¤Ç9³ä¤¬Àä»¿¡ª¡¡¿·³ã¤Î¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÈþ¼ò¡Ö³ã²¦¡×
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Î²Ú¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆüËÜ¼ò¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö³ã²¦¡Ê¤¬¤¿¤ª¤¦¡Ë¡×¡£
¡Ö¿·³ã¤Î¤ªÊÆ¤È¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡È¼ò¤Î²¦ÍÍ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¡¢10¼ïÎà¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÌÜ±£¤·¤ÇÍø¤¼ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä¤Î¿Í¤¬¡È¤³¤ì¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡É¤ÈÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ø³ã²¦¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡ÈÎÇä¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂ¼¡×¤È¤½¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê°ìÉÊ¡£¼òÊÆ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¸©»º»³ÅÄ¶Ó¤ò»ÈÍÑ¡£ÉÓµÍ¸å¤Ë¿·³ã¤Î¹ëÀã¤ò³è¤«¤·¡ÖÀã¼¼¡×¤ÇÃùÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼ò¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½À¤é¤«¤¯½ÏÀ®¡£¿·³ã¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ã¸Îï¤ÇË§½æ¤Ê½ãÊÆÂç¶ã¾ú¼ò¤Ï¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¼¤Ò½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë°ïÉÊ¡£
¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú ³ã²¦¡×1540±ß¡Á3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
¿·³ã¸©¡¦¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂ¼¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
2¡¥¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡¢²ÃÅç²°¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¡Ö¤¤¤«¤ÎÀÖºî¤ê¡×
¡¡¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡Ö³ã²¦¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐºÇ¹â¤Î¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£
¡Ö¿·³ã¤Î²ÃÅç²°¤È¤¤¤¨¤Ð¡Øºú¡Ù¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ø¤¤¤«¤ÎÀÖºî¤ê¡Ù¤³¤½±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¡£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¡£ÃÍ¤ÏÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ°ì¤Î±ö¿É¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡²ÃÅç²°¤Î±ö¿É¤Ï¡¢¿È¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥«¤ÎÆâÂ¡¤ÈÄ´¹ç¤µ¤ì¤¿¡ÖÄÒ¤±½Á¡×¤¬¤Þ¤¿ÀäÉÊ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤³¤ÇÊ¿ÅÄ¤µ¤óÄ¾ÅÁ¤Î¡¢2ÅÙ³Ú¤·¤á¤ëÎ¢µ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ö±ö¿É¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¤¢¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¤¤¤«¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÒ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤«¤ÎÀÖºî¤ê ÂÞ¡×100g648±ß¡¢¡Ö¤¤¤«¤ÎÀÖ¤Å¤¯¤ê ÃæÉÓ¡×170g1188±ß¡¡¡Ê¶¦¤ËÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
¿·³ã¸©¡¦²ÃÅç²°¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
3¡¥Îò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯ÅÁÅý¤ÎÌ£¡¢Ê¡°æ¡¦¾®ÉÍ¤Î¡ÖÉÍ¾Æ¤»ª¡×
¡¡¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤Î¡ÖÉÍ¾Æ¤»ª¡×¡£¾®ÉÍ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆµþÅÔ¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÊªÎ®¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¡Ö»ª³¹Æ»¡×¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Å¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾®ÉÍ¤Î»ª¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÏ·ÊÞ¡¦µàÌÚ²°¡Ê¤¯¤Ä¤¤ä¡Ë¤Î¡ØÉÍ¾Æ¤»ª¡Ù¤Ï¡¢°ìÉ¤´Ý¤´¤È¹ë²÷¤Ë¶ú¤Ë»É¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£±ö²Ã¸º¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢½îÌ±Åª¤Ê»ª¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡»ª¤ÏÎäÂ¢¤ÇÆÏ¤¯¤¬¡¢Îä¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈ´·²¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡¢¤ÈÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡ÖËÍ¤Ï¿È¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¾ßÌý¤ÈÀ¸Õª¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤´ÈÓÅ¥ËÀ¡É¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉÍ¾Æ¤»ª Âç¡×1620±ß¡¢¡ÖÉÍ¾Æ¤»ª ÆÃÂç¡×1836±ß¡Ê¶¦¤ËÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
Ê¡°æ¸©¡¦µàÌÚ²°¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
4¡¥Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡Ö¤ï¤«¤á¡×¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤¬½Ü¤Î³¤»ºÊª¡¢Ã¸Ï©Åç¡¦ÄÅÌ¾µù¶¨¡¢º´ÌîÃÏ¶è¤Îµù»Õ¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤¿¡Ö¤ï¤«¤á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖÃ¸Ï©Åç¤ÎÅì³¤´ß¤Ë¤Ç¤¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ø¤µ¤Î¾®¥Æ¥é¥¹¡ÙÆâ¤Î»ºÃÏÄ¾Çä½ê¡Ä¡Ä¤³¤³¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£³¤¤Î¤â¤Î¡¢»³¤Î¤â¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤¬¼«Âð¤Ë¤è¤¯¼è¤ê´ó¤»¤ë¤Î¤Ï1¥¥íÆþ¤ê¤Î¡ØÌµÅà·ë¤·¤é¤¹¡Ù¡£°ìÅÙ¤âÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÌ£¤¬¤¤¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¤é¤¹¤Ï¾®Ê¬¤±¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢²òÅà¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÊÌÊª¤Ç¤¹¡×
¡¡1¥¥íÆþ¤ê¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤È¤¤¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ïº£Ç¯¡¢ÉÔºî¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ç¤ËÉÊÀÚ¤ì¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£
¡ÖÁá½Õ¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¡¢½éºÎ¤ì¤ÎÁáÅ¦¤ß¤ï¤«¤á¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤âÀäÉÊ¡ª¡¡¿©´¶¤¬Á´Á³¤Á¤¬¤¦¡£¤Þ¤ë¤ÇÌîºÚ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÈÎ¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Ê¿ÅÄ¤µ¤óÀä»¿¤Î¿·´¶³Ð¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¡¢¤ï¤«¤á¹¥¤¤Ê¤é¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
¡Ö¼ã²ê¤ï¤«¤á¡×300g 756±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
Ê¼¸Ë¸©¡¦¤µ¤Î¾®¥Æ¥é¥¹¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
5¡¥Îý¤êÊª¹¥¤¤¬Ó¹¤ë¤¦¤Þ¤µ¡ª¡¡»³¸ý¡¦Àçºê¤Î¡ÖÉÍÀéÄ»¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤¯³¤¤Î¹¬¤«¤é¡£»³¸ý¸©Àçºê¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³¡ÖÉÍÀéÄ»¡×¡£Àçºê¤Ï¡¢»í¿Í¡¦¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤µù¹Á¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤¯¤ï¤È¤«¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÎý¤êÀ½ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Î¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ØÆüËÜ°ì¡Ù¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¶å½£¡ÊÄ¹ºê¡¢Ê¡²¬¡Ë¤ä¿·³ã¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Å·Á³¤Î¡Ö¥¨¥½¡×¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Á¯ÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µû¤À¤±¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅÁÅý¤Î¡Ö¾Æ¤È´¤À½Ë¡¡×¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÉÍÀéÄ»¡Ù¤Î´Ö¤ËÂçÍÕ¤äÆî¹âÇß¤ò¶´¤á¤Ð¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î°ïÉÊ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÉÍÀéÄ»¡ÊÂçÈÄ¡Ë¡×1242±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
»³¸ý¸©¡¦ÂçÏÂ³÷ËÈ¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È¡¡
6¡¥ÀäÉÊ¤Î¤×¤ë¤×¤ë¿©´¶¡ª »³¸ý¤Î¶¿ÅÚÌ¾²Û¡Ö³°Ïº¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸»³¸ý¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¡Ö³°Ïº¡Ê¤¦¤¤¤í¤¦¡Ë¡×¡£
¡Ö³°Ïº¤È¤¤¤¨¤ÐÌ¾¸Å²°¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢»³¸ý¤Î¤â¤Î¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤ËÊÌÊª¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ç¯ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»õ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥ë¥ó¤È¸ýÅö¤¿¤ê¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¸³°Ïº¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×
¡¡ÊÆÊ´¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤ä¾®ÅÄ¸¶¤Î³°Ïº¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ý¤Î¤â¤Î¤Ïñ²¤Ë¤ï¤é¤ÓÊ´¤È¾®ÇþÊ´¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Çºî¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï»³¸ý»Ô±ØÄÌ¤ê¤ËËÜÅ¹¤Î¤¢¤ë¸æËÙÆ²¡£Çò¡¦¹õ¡¦ËõÃã¤È¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï¡Ö¹õ³°Ïº¡×¡£ñ²¤Ë¹õÅü¤òº®¤¼¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤ÈË¤«¤Ê¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¸æËÙÆ²¤Î³°Ïº 3ËÜÆþ¤ê¡×830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
»³¸ý¸©¡¦»³¸ýÌ¾²Û ¸æËÙÆ²¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
7¡¥±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¡¡²Ð»³³¥¤¬°é¤ó¤À¡È¥³¥ó¥³¥ë¥É¡ÉÄ¹°ò
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³¤Î¹¬¤Î¤´¾Ò²ð¡£Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î»³·ÁÂ¼¤ÇºÎ¤ì¤ë¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¡ÖÄ¹°ò¡×¡£
¡Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï²Ð»³ÃÏÂÓ¤Ç¡¢²Ð»³³¥¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ÈîÍà¤ÊÅÚ¾í¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ó¤Ê±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤ÄÄ¹°ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¶²»Â®Î¹µÒµ¡¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥É¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¤¤¯Î©ÇÉ¤Ê»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£¤Ï°ìÎ®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡Öµ¬³Ê³°¡×¤Î²ÈÄíÍÑÄ¹°ò¡£
¡Ö¾¯¤·ÀÞ¤ì¤¿¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£Á÷ÎÁÊÌ¤Ê¤Î¤Ç2È¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡ª¡¡Ç´¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Èé¤´¤È¤¹¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ã»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ³ïÀá¤È¾ßÌý¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤âºÇ¹â¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏSDGs¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÌ£¤È²Á³Ê¤ËÂçËþÂ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡ËÍ¤¬ËèÆü¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÄ¹°ò¤Î¤ª±¢¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÍÃÊ¤äÁ÷ÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆFAX¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡£Á÷ÎÁ¤Ï2È¢¤Þ¤ÇÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¸ÄÇã¤¤¤¬¤ªÆÀ¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ð¤ê¤ËÄ¹°ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª
¡ÖÄ¹°ò¡¡²ÈÄíÍÑ¡Ê¥«¥Ã¥ÈÉÊ¡Ë¡×1È¢4Ô 1300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
Ä¹Ìî¸©¡¦¤Ï¤ä¤·¤äæÆ·òÆ²¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
8¡¥Ì¥ÏÇ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¥â¥Á¥Ã¤È¿©´¶¡ª¡¡º´²ì¡¦¸¼³¤Ä®¤Î¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤¶¤¨¤â¤Ê¤«¡×
¡¡´ÅÌ£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊºÇÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿°ïÉÊ¤¬¡¢º´²ì¸©¸¼³¤Ä®¤Ë¤¢¤ëÁ°Àî²Û»Ò²°¤Î¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤¶¤¨¤â¤Ê¤«¡×¡£
¡Ö¤µ¤¶¤¨¤Î·Á¤ò¤·¤¿¾®¤Ö¤ê¤ÎºÇÃæ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ñ²¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÇÃæ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¶Ã¤¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÁÏ¶È¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¡£¸½ºß¤Ï3ÂåÌÜ¤Î¤´¼ç¿ÍÉ×ÉØ¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Çºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉÉåºÞ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÁÇËÑ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤«¤é¤Ïºî¤ê¼ê¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÌ»º¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ÎÁêÃÌ¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸¼³¤Ä®¤Ë¤ÏÉÍÌî±º¤È¤¤¤¦ÃªÅÄ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤Ç¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ¾ÀÜ¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤¶¤¨¤â¤Ê¤«¡×1¸Ä130±ß¡Á¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
º´²ì¸©¡¦Á°Àî²Û»Ò²°¡¡0955-52-2033¡¡
9¡¥¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤ò¶Ë¤á¤¿°ò¾ÆÃñ!?¡¡Ä¹ºê¡¦À¾³¤¤Î¡ÖËá¤ÂçÅç¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¶å½£¤«¤é¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¡¢ÂçÅç¼òÂ¤¤Î¶ã¾ú°ò¾ÆÃñ¡ÖËá¤ÂçÅç¡×¡£
¡Ö¤³¤Î¾ÆÃñ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Î¹È°ò¤Î³°Â¦¤òìÔÂô¤Ëºï¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø°ò¤Î¶ã¾ú¼ò¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤À¤±¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¤¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¾ÆÃñ¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¿¤óÃæÉôÊ¬¤À¤±¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ò¾ÆÃñÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤òÍÞ¤¨¡¢´»µÌÎà¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô23¡ó¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯ÀìÍÑ¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¾ÆÃñ¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬2000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£¡Øº£Æü¤Ï¿ì¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖËá¤ÂçÅç¡× 720ml 2096±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë¡¡
Ä¹ºê¸©¡¦ÂçÅç¼òÂ¤¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
10.¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÀÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡Åçº¬¡¦ÂçÅÄ¤Î¡Ö¤Õ¤°Ì£îÎ´³¡×
¡¡ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÂçÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÏÂÅÄÄÁÌ£¤Î¡Ö¤Õ¤°Ì£îÎ´³¡×¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢Á´¹ñ15¤«½ê¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åçº¬¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤³¤Î¡Ø¤Õ¤°Ì£îÎ´³¡Ù¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤â°ìÈÖÍÌ¾¤ÊÌ¾Êª¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¤·¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤·¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤äÉÍÅÄ¡¦²¼´Ø¤Ê¤É¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¹ñÆâ»ºÅ·Á³¤Õ¤°¤Î¤ß¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾ÉÊ¡£
¡Ö¹âµé¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤ä¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÀÊ¡¢µÇ°Æü¤Ê¤É¡¢¡Øº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ä¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Õ¤°Ì£îÎ´³ 48g ÂÞÆþ¡×864±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
Åçº¬¸©¡¦ÏÂÅÄÄÁÌ£¡¡¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏHP»²¾È
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÉÑÈË¤ËÂæ½ê¤ËÎ©¤Á¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¡£¾Íè¡¢Åº¾è°÷¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡ÖÈÄÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¿©¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÈÃÎ¼±¤Ï¿¼¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿Í°ìÇÜ¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ËÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¡Ù¤¿¤Á¡£ËÜÅö¤Ï¸½ÃÏ¤ËÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÊ¿ÅÄ¿ÊÌé¤µ¤ó
1957Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£(³ô)ÆüËÜÎ¹¹ÔÀ¾ÆüËÜ±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹·óÅº¾è°÷¡£Æ±¼Ò¡Ø¤ª¤â¤·¤íÎ¹´ë²è ¥Ò¥é¥¿²°¡ÙÂåÉ½¡¢¡ØÊ¿ÅÄ¿ÊÌé¤Î¼ª¤«¤é¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤Î¥é¥¸¥ª»Ê²ñ¼Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ê¥Ë¥ï¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅº¾è°÷¤È¤·¤Æ¡¢²ñ°÷¿ô2Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÎ¹¹Ô¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ä¡£³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹Ö±é²ñ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¯Éý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹ÓÌÚËÓÈþ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
