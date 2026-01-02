¡Úë¾Êó¡ÛÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡¡µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡¦ÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤¬Êó¹ð
ÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬12·î30Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÊÒ²¬¤µ¤ó¤ÎµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤¬X¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡ÛÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡¡µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡¦ÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤¬Êó¹ð
ÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö12·î30Æü ¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÒ²¬¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡Ù¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÒ²¬¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
