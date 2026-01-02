日本時代に植えられたイヌマキ 台風で倒木 ベンチに加工し再利用／台湾
（台南中央社）昨年7月に台風4号の影響で倒木した台南山上花園水道博物館（南部・台南市）のイヌマキがベンチに加工され、1日までに同博物館に戻された。同市政府文化局は、百年にわたる記憶と命のつながりを表しているとしている。
同博物館は日本統治時代に浄水場として建設された。当時、メインとなる建物の前にはイヌマキが植えられ、赤れんが造りの建物と共に成長し、長らく上水道の運用と時代の変化を見守ってきた。今回ベンチにされたのは、水道園区のB館前に植えられていたもので、倒木後には専門家による復旧が試みられたが状況が悪く、撤去されていた。
加工に当たっては、台南家具産業博物館と市内の家具メーカー、永興家具が協力した。文化局によると、金属製のくぎは一切使っていないという。
イヌマキは加工が難しく、大型家具に用いられることは珍しい。長期使用に耐えられるよう、製作時には割れやすい部位を避けるよう注意が払われた。部位選びで難易度は高まったが、老木への敬意を示すとともに、命と木工芸の深い対話を体現したものだとしている。
文化局は、イヌマキは新しい姿となり、今後も人々に寄り添い続けるとしている。
（張栄祥／編集：齊藤啓介）
