ÄëµþÄ¹²¬¤¬¡È¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¡É¤òÀ©¤¹¡ª¡¡¾»Ê¿¤«¤é1ÅÀ»à¼é¡Ä¾°»Ö¤¬ÂÔ¤Ä½à¡¹·è¾¡¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ3²óÀï¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤È¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È16¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤À¡£·àÅª¤Ê·Á¤Ç2²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤È¡¢J¥ê¡¼¥°ÆâÄê2¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¤Î¾»Ê¿¤Ë¤è¤ë¡¢ÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é°ð³À½ã¤¬¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈõ¸ý¼®²»¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤Ç¾»Ê¿¤ÎÈ¿·â¤ò¤¤¤Ê¤·Â³¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤¬ÂÔ¤Ä4Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ÄëµþÄ¹²¬¡¡1¡Ý0¡¡¾»Ê¿
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡20Ê¬¡¡Èõ¸ý¼®²»¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÄëµþÄ¹²¬vs¾»Ê¿
▶▶▶ GOAL ◀◀◀
ÄëµþÄ¹²¬¡¢1ÅÀÌÜ¡ª⚽
¡Ú3²óÀï¡ÛÂè2»î¹ç
ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)1-0 ¾»Ê¿(ºë¶Ì)
»î¹ç¤ÏTVer¡¦SPORTS BULL¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ
¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
🛜TVerhttps://t.co/3g26IDab3M
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/fDaAKqhb7r#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/sPx1aBLT4y