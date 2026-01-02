ÆüÂçÆ£Âô¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3²óÀïÆÍÇË¡ª¡ÄÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ï½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ3²óÀï¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡°ÛÎã¤Î·«¤ê¾å¤¬¤ê½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿À»ÏÂ³Ø±à¤Ï»Ë¾å½é¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï30Ê¬¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£±¦¤«¤é¤Î±ÝËÜÍèµ±¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÎÍ­Àî·¼²ð¤¬Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÎÌî¸ý·Ä¿Í¤ËÍî¤È¤¹¡£Ìî¸ý¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê±¦Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Æ£Àî¹ÒÊå¤¬Áê¼ê3¿Í¤ò¤Ò¤­¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÃæ±û¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¸åÆ£Îç¹Ä¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¸åÆ£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢59Ê¬¤ËÆüÂçÆ£Âô¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÃÄ»Ò¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ùùõËüÂÙ¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À»ÏÂ³Ø±à¡¡1¡Ý2¡¡ÆüÂçÆ£Âô

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡30Ê¬¡¡Ìî¸ý·Ä¿Í¡ÊÆüÂçÆ£Âô¡Ë
1¡Ý1¡¡40Ê¬¡¡ÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡Ë
1¡Ý2¡¡59Ê¬¡¡¿ùùõËüÂÙ¡ÊÆüÂçÆ£Âô¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀ»ÏÂ³Ø±àvsÆüÂçÆ£Âô