準々決勝のカード確定！ 大津vs流経大柏の東西横綱対決、神村学園vs日大藤沢、興國vs鹿島学園、そして帝京長岡vs尚志と好カードが目白押し！【選手権】
［高校選手権・３回戦］１月２日
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権は３回戦の８ゲームが開催され、１月４日の準々決勝に進む８チームと４つの対戦カードが決まった。
浦和駒場会場で実現するのが、流経大柏と大津の東西横綱対決だ。ともにプロ内定者や世代別日本代表選手を多く擁し、攻守両面で完成度が高い。プレミアリーグ同士の高次元のバトルが期待できそうだ。
優勝候補の昌平を撃破した帝京長岡は、神戸弘陵を下して波に乗る尚志と対戦。初の８強進出で意気上がる興國を迎え撃つのは、堀越相手に４発快勝を収めた鹿島学園だ。そしてもうひとつのカードは、インターハイ王者の神村学園と、勝負強さを発揮して接戦をモノにしてきた日大藤沢の顔合わせ。いずれも先が読めない実力伯仲の攻防戦が見込めそうだ。
準々決勝の全対戦カードは以下の通り。
【１月４日／準々決勝組み合わせ】
［等々力会場］
興國（大阪）vs鹿島学園（茨城）
神村学園（鹿児島）vs日大藤沢（神奈川）
［浦和駒場会場］
尚志（福島）vs帝京長岡（新潟）
流経大柏（千葉）vs大津（熊本）
３回戦の全結果は以下の通り。
【１月２日／３回戦】
尚志（福島） 1-0 神戸弘陵（兵庫）
神村学園‘（鹿児島） 4-0 水口（滋賀）
興國（大阪） 2(5PK4)2 東福岡（福岡）
流経大柏（千葉） 5-1 大分鶴崎（大分）
帝京長岡（新潟） 1-0 昌平（埼玉）
日大藤沢（神奈川） 2-1 聖和学園（宮城）
鹿島学園（茨城） 4-1 堀越（東京Ａ）
大津（熊本） 2-1 富山一（富山）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
