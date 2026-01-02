ついにベスト８が出揃う！ 大津が劇的な逆転勝ち、流経大柏、神村学園、興國らが準々決勝進出。昌平は帝京長岡に屈して涙を呑む【選手権３回戦まとめ】
［高校選手権・３回戦］１月２日
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権は首都圏の４会場で３回戦・８試合が開催され、準々決勝に進むベスト８が確定した。
第１試合は劇的なゲームが相次いだ。興國は東福岡を相手に０−２から後半アディショナルタイムに追いつくと、見事PK戦をモノにして初の８強入り。尚志は神戸弘陵とスコアレスのまま最終盤に突入し、こちらも40＋２分にリスタートの流れから決勝弾をもぎ取って凱歌を上げた。インターハイ王者の神村学園は危なげなく水口を４−０で下し、流経大柏は先制されながらも５発を叩き込む豪快な逆転勝ちで、それぞれ次ラウンドへ駒を進めた。
優勝候補の一角を担う大津は、北信越の名門・富山一と対戦した。互いに守備陣が堅牢を維持し、０−０でハーフタイムを迎える。徐々に大津が攻勢を強めるなか、均衡が破ったのは富山一だった。後半26分、果敢なフォアチェックからチャンスを掴み、FW山田が左足で豪快なグラウンダーショットをねじ込んだ。しかし、大津もすぐさま反応する。31分、右サイドのMF岩崎からのクロスを、なぜか中央に陣取っていたDF村上慶が頭で決めて同点。さらに後半アディショナルタイムにFW山下がPKを決め、ドラマチックな逆転勝利を完遂した。
浦和駒場会場の第２試合では、昌平と帝京長岡の強豪対決が実現。試合が動いたのは前半15分だ。帝京長岡のMF樋口がゴール前20メートルの位置から思い切りよく右足を振り抜くと、これが昌平DFにディフレクトしてそのままゴールインし、先手を取った。実力伯仲の好ゲームはそのままスコアが動かないまま推移し、タイムアップ。高い集中力を発揮した帝京長岡がタレント軍団・昌平を１−０で退けた。
ともに攻撃陣が絶好調の関東対決、鹿島学園vs堀越の一戦。目まぐるしく攻守が入れ替わるなか、両雄が点を奪い合う。前半32分、鹿島学園がMF三浦→FW渡部→FW内海とダイレクトで繋いで先制点を奪うと、その２分後、堀越も右ＣＫからDF横尾が同点弾を決めて譲らない。丁々発止の攻防戦を続ける両チーム。後半25分、鹿島学園はＰＫの絶好機をDF清水がモノにしてふたたびリードを得る。さらに33分にはDF内野の折り返しを中央で受けた内海がこの日２点目を決めて趨勢を定めた。その後１点を加えた鹿島学園が４−１で制している。
等々力会場で対峙したのは日大藤沢と聖和学園。神奈川代表は前半15分、味方の落とした球に呼応したMF野口が狙いすましたミドルを蹴り込んで先制点を挙げる。だが、宮城代表も負けてはいない。前半アディショナルタイムにMF後藤のシュートが弾かれたところをFW布施が押し込んでスコアをタイとした。次の１点を奪ったのは日大藤沢。後半19分、左ＣＫがこぼれて混戦となるなか、MF杉粼が蹴り込んで勝ち越した。これが決勝となり、日大藤沢が２−１で競り勝っている。
３回戦の全結果は以下の通り。
【１月２日／３回戦】
尚志（福島） 1-0 神戸弘陵（兵庫）
神村学園‘（鹿児島） 4-0 水口（滋賀）
興國（大阪） 2(5PK4)2 東福岡（福岡）
流経大柏（千葉） 5-1 大分鶴崎（大分）
帝京長岡（新潟） 1-0 昌平（埼玉）
日大藤沢（神奈川） 2-1 聖和学園（宮城）
鹿島学園（茨城） 4-1 堀越（東京Ａ）
大津（熊本） 2-1 富山一（富山）
準々決勝の全対戦カードは以下の通り。
【１月４日／準々決勝組み合わせ】
［等々力会場］
興國（大阪）vs鹿島学園（茨城）
神村学園（鹿児島）vs日大藤沢（神奈川）
［浦和駒場会場］
尚志（福島）vs帝京長岡（新潟）
流経大柏（千葉）vs大津（熊本）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
