お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛(40)が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー 2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。相方・山崎ケイ(43)の出産、子育てに対して協力していることを明かした。

少子化についての話題から、どう思うかと振られた山添は「僕は独身バリバリで、まだ全然そういったイメージをしてこなかったんですけれど」と語った。

それでも「男女コンビで、相方・ケイさんが不妊治療を始めるとかっていう時は、最大限の協力をしたいと思ったので、そっちを優先してくださってという話はもちろん最初に」と回顧した。

さらに山崎の出産後は「劇場とかは、マネジャーが先にオファーをケイさんの方にかけて、旦那さんと育児の折り合いをつけられる日だけこうOKになるっていうシステムをうちは取ってるんですよ」と打ち明けた。

共演の女性陣からは「素敵」との声も上がり、「他のコンビは全然そんなことなくて。うちの男女コンビの中ではこういうルールになっていて。ケイさんご夫婦からOK出たところだけ、僕の方にスケジュールが入るっていう流れになっていて」と山添。

「年末年始とかで言うと、凄いスケジュールの折り合いついたみたいで。バンバン地方での営業ありますね。めちゃくちゃ働いてます」とぶっちゃけて笑わせた。

山崎は落語家の立川談洲と2020年10月に結婚。23年6月に第1子を出産した。