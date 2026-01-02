ウクライナ侵攻後、ロシアの学校の風景は一変した。プーチン政権は今、ウクライナで戦った元軍人を「英雄」として教育現場に送り込んでいる。軍事色が強まるロシアの学校で、何が起きているのか。（NNNモスクワ支局 平山晃一）

■教壇に立つ元軍人…戦場での経験を語る

「一番うれしかったのは、こちらの砲撃でウクライナの厄介な迫撃砲を破壊した時だ」「私たちは無線で叫んだ。『よくやった、みんな！ ついにやつらを倒した』とね」

2025年5月、私たちはロシア中部チュメニ州の学校を取材した。集会場で生徒たちに語りかけていたのは、ウクライナで戦った元志願兵の男性だ。戦場の食事、部隊のマスコットだった子犬の存在、子どもたちから届く激励の手紙など、様々な戦場のエピソードを披露していた。恐怖を感じた経験についても、こう振り返った。

「2台の戦車から1日中、砲撃を受けたこともある。戦車の砲弾は速すぎて、避ける時間はほとんどない。発射音がしてから直撃まで数秒しかなく、伏せることしかできない。あれは本当に恐ろしかった」

生徒から、なぜ軍に志願したのか聞かれると「第2次大戦で祖国を守った祖父の影響が大きい」と話した。「妻と3人の子どもを残していくことは心配だったが、誰かが祖国を守らないといけない。それが私たちの義務だ」と語りかけ、愛国心の重要性を訴えて講義は終わった。

これは今、ロシア各地で実施されている『勇気の授業』と呼ばれる元軍人による講義の一幕だ。

■「男らしく、まさに戦士」生徒が語ったことは…

生徒たちが実際に防弾チョッキやヘルメットを試着する場面もみられた。和気あいあいとした雰囲気は、ウクライナでの軍事作戦に関連した行事であることを一瞬、忘れさせるほどだった。

参加した14歳の男子生徒に話を聞くと「（元志願兵の男性は）本当に男らしく、まさに戦士という印象だった」と笑顔を浮かべながら感想を話した。また「アフガニスタンで戦った自身の祖父を誇りに思っている」とも語り「もし必要とされるならば、自分も祖国を守る覚悟がある」と、今度は表情を引き締めて話した。

学校の校長は『勇気の授業』の意義について「現代の英雄の姿を直接、目にする大切な機会だ」と話す。生徒たちには、ロシア人としての誇りと勇気を学んでほしいと強調した。「きょう講義したのは、3人の子どもを持つ、ごく普通のロシア人青年だ。子どもの未来のために前線に行く決意をした。その勇気を学んでほしい」

■「英雄たちは若者の間で尊敬集める」…教員登用の動きも

ロシアの国防次官は25年6月、タス通信に対し「多くの退役軍人が帰国後、積極的に愛国教育に携わっている」「若者の間で人気と尊敬を集めている」と強調した。7000人以上の元軍人が愛国教育に携わったと明らかにしている。

また実際に、元軍人を教員として登用する動きも出ている。23年には元軍人が教員になるための研修センターも設置された。基礎的な軍事訓練が学校で義務づけられたことから、その指導役を担うことが期待されている。

■「祖国への奉仕が重要」幼い頃から愛国心植え付ける

ロシアでは25年9月から一部地域の幼稚園でも愛国授業が導入され、話題となった。プーチン大統領は前年「（愛国心などの）基本的な価値観を、幼い子どもたちにも丁寧に伝えていく必要がある」と述べ、愛国教育を幼稚園でも実施する意向を示していた。

独立系メディアが入手した幼稚園児向けの教材によると、かわいらしい白クマのキャラクターが解説役を務めているものの、内容の約8パーセントは軍事や第2次世界大戦の戦勝記念日に関するものだという。中には「人生で最も重要なことは、祖国への奉仕である」というメッセージも含まれている。

ロシアの次世代に、徹底して愛国心を植え付けようと狙うプーチン政権。ウクライナ侵攻からまもなく4年という節目を迎える中、戦時教育は一段と強化されている。