¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î±ýÏ©¤¬£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Å¹ë¡¦ÃæÂç¤Ï£³¶è¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡££µ¶è¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£µ»þ´Ö£±£¹Ê¬£´£´ÉÃ¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤È¤Ï£±Ê¬£³£¶ÉÃº¹¤Ç£³Æü¤ÎÉüÏ©¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³¶è¤ÎËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£¸ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶è´Ö¾Þ¤Î²÷Áö¤Ç°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï£µ£¹Ê¬Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¼ã´³¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Æ»¤«¤é¤½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÆ£¸¶ÀµÏÂ¡Ë´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î½õ¸À¤ä¡¢³å¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ°Æ»¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±ýÏ©Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¤â¡¢ËÜ´Ö¤ÎÁö¤ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ë£´¶è¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¡ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È´ÆÆÄ¤¬»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈá´Ñ¤Ê¤·¡£¡ÖÉüÏ©¤Ë¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Êº¹¤ò¡Ë£±Ê¬£³£°ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³µÕÅ¾¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡±ýÏ©¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦µÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò²¹Â¸¡£ÉüÏ©¤Ç¤ÎÅêÆþ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ø»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£