¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï·ë¶É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¡áÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Ö»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤ÇºÆ¤Ó³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³£°Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤È·ÀÌóÇ¯¿ô¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢ÁèÃ¥Àï¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¯¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Ô¾ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«ÄäÂÚ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¹â³Û¤ÊÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Ô¾ì¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÆ¤Ó³ÍÆÀ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Äó¼¨¤¹¤ëÃ»´ü·ÀÌó¤ò¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬°û¤à¸ø»»¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤È·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ë¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º·èÃå¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤³¤ÎËüÇ½·¿¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£³²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃ»´ü¤Ç¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬ºÆ¤ÓÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£¡¡¡¡