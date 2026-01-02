あいみょん「私、ずっとキモくて申し訳なかった」紅白オフショットにファン歓喜「表情可愛すぎ」「激アツな5人」
【モデルプレス＝2026/01/02】シンガーソングライター・あいみょんが2026年1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「M-1グランプリ2025」王者であるお笑いコンビ・たくろうらとのショットを公開し、反響が寄せられている。
「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出場したあいみょん。同じく「紅白」にて、ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」歌唱時に出演したお笑いコンビ・マユリカと、水森かおりの「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」歌唱時に出演したたくろうとの集合ショットを公開し「めちゃくちゃ嬉しい思い出写真……。たくろうの赤木さん、きむらさん マユリカの中谷さん、阪本さんほんまにありがとうございました！！！！」と感謝した。
お笑い好きで知られるあいみょんは「私、ずっとキモくて申し訳なかった……」とファンであるあまり反省するお茶目な一面も。「今年もなるだけひっそりこっそりお笑いファンするです、紅白で会えてはしゃいでしまった」とつづっている。この投稿には「私まで嬉しい」「嬉しそうな表情可愛すぎ」「激アツな5人」などの反響が寄せられている。
あいみょんは「M-1グランプリ2025」の決勝戦が行われた2025年12月21日、デビュー10周年スペシャルサイト「AIMYON 10th Anniversary」内の「TODAY’S AIMYON」には、同日の予定について「OFF（M-1を観る）」と記載されていたことが話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
◆あいみょん「M-1」の日はオフに
