14万回以上表示され1.9万「いいね」を獲得しているのは、子猫の意外過ぎる寝姿。

気持ちよさそうな子猫

Threadsアカウント「Pepper K」に投稿されたのは、アビシニアンブルーの子猫・ペッパーくんが毛布にくるまって眠っている様子。上半身を毛布から出した状態で、気持ちよさそうな顔で眠っていたそうです。

両腕をピーンと伸ばす「前へならえ」のポーズをとっていたというペッパーくん。どんな寝姿なのか気になった飼い主さんは、毛布をめくって見てみたくなったそうです。起こさないように、そーっとめくってみると…？

思っていたより長い…！

少しずつ毛布をめくると、ぽっこりしたほわほわのおなかがお目見え。続いて子猫らしい細い脚が見え始めたといいます。飼い主さんがさらに毛布をめくると、ペッパーくんの足先までオープンに。

ペッパーくんは、なぜか足先までまっすぐに伸ばした数字の「1」のような姿勢で寝ていたとのこと。そして驚くことに、脚がものすごく長かったそう。胴体の長さと同じくらいの超ロングな脚を見て、飼い主さんは「思っていた3倍長い」と感じたといいます。

お気に入りの寝姿

実はペッパーくんは、別の日にもまっすぐになって寝ていることがあったそうです。ワクチンをがんばったあとに電池が切れたように寝ていたときも、足までピーン！ペッパーくんにとっては、力が抜けたお気に入りの姿勢なのかもしれません。

小顔で美脚なペッパーくんは、まだ生後4か月ほど。これからさらに脚が伸びる可能性も十分にあります。このまま順調に大きくなったら、モデルのような美猫になること間違いなしですね。将来が楽しみです！

びっくりするほど長い脚を伸ばして眠るペッパーくんの投稿には、「さらに3倍長くなるかなぁ」「寝る子は育つ！！」などのコメントも寄せられていました。たくさん寝て大きくなってほしいものです。

Threadsアカウント「Pepper K」には、ペッパーくんが起きているときの様子もたくさん投稿されていますよ。これからの更新も楽しみです。

