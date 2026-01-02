病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「免疫力アップ」に「背中から深呼吸」

多くの方が猫背のまま浅い呼吸をし、知らぬ間に口呼吸になってしまっています。そうすると、鼻のフィルター機能を通らないため、ウイルスが直接のどや肺に入りやすくなるのです。肩甲骨を動かしながら大きく深呼吸をして、口呼吸になるのを防ぎましょう。肺の中の空気を全部出し切るように息を吐けば、横隔膜を大きく動かせます。大事なことは、息を吐くときに、吸うときの2倍の時間をかけること。“たかが呼吸”と侮ることなく、ていねいに行いましょう。

【1】両ひじをグッと引いて、左右の肩甲骨を寄せるようにして息を深く吸い込む。

【2】ゆっくり息を吐き出しながら、両手を前に突き出して、肩甲骨を広げていく。

深い呼吸をすることで、自律神経のなかでもリラックスモードの副交感神経が優位になります。猫背を解消して姿勢がよくなると、見た目の年齢も一気に若返りますよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。