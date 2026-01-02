◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 鹿島学園（茨城）４―１堀越（東京Ａ）（２日、駒沢陸上競技場）

３大会ぶり１２度目の出場の鹿島学園が、３大会連続７度目の出場の堀越を４―１で下し、１７大会ぶりの８強進出を決めた。

前半３２分に鹿島学園のＦＷ内海心太郎（２年）が１回戦以来となる先制点を決めて先制したが、同３４分に堀越のＤＦ横尾瑛人（３年）がすぐさま同点ゴールを決めて、前半は１―１で折り返した。

再びスコアが動いたのは後半２５分、エリア内のハンドで鹿島学園がＰＫを獲得するとＤＦ清水朔玖（さく、３年）が２試合連続でＰＫを決めて勝ち越しに成功。さらに同３３分に内海が追加点を決めると、同３６分には裏に抜け出した酒井束颯（つかさ、３年）が４点目を決めて試合を決めた。

２０２５年のサッカー界は、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が優勝＆昇格を達成。さらに全日本大学サッカー選手権大会では筑波大が優勝するなど“茨城旋風”が巻き起こったが、高校サッカーも続けとばかりに鹿島学園が初戦の７発大勝から勢いに乗り、２０２６年の初戦も快勝。同校過去最高の２００８年の４強以来となる８強進出を決めた。