◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 日大藤沢（神奈川）２―１聖和学園（宮城）（２日・Ｕ等々力）

日大藤沢は聖和学園に２―１で勝利し、準々決勝に駒を進めた。

互いにテクニックに優れたチーム同士の対決は接戦になった。前半３０分、１トップのＦＷ有川啓介（３年）がエリア内でボールを収めて後ろに戻すと、ＭＦ野口慶人（３年）がミドルシュートをゴール右へ。初戦はベンチだった野口が先発起用に応える活躍を見せた。しかし、前半終了間際にＦＷ後藤怜皇（３年）のシュートのこぼれ球をＦＷ布施唯斗（３年）に決められた。

後半も自分たちのスタイルを崩さず、パスを丁寧につなぎながら、相手ゴールに迫っていく。後半１４分には元日本代表ＭＦ中村憲剛氏の長男の中村龍剛（２年）とＭＦ北野太聖（２年）の２年生コンビを投入し、打開を図った。するとその５分後、ゴール前で混戦になりながら最後はＭＦ杉崎万泰（３年）が右足を振り抜きネットを揺らした。その追加点を最後まで守り抜き、試合は終了。４強入りした２０１４年度以来１１大会ぶりの８強進出を果たした。次戦は４日に夏の総体を制した神村学園（鹿児島）と対戦する。