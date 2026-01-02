◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽２回戦 富山第一（富山）１―２大津（熊本）（２日・フクアリ）

大津が富山第一に２―１で勝利し、準々決勝進出を決めた。１―１の後半アディショナルタイムにＦＷ山下虎太郎がＰＫで決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

初戦となった２回戦で佐賀東を３―０で下し、勢いに乗ってフクアリに乗り込んだ富山第一だったが、強豪・大津の迫力に苦しむ時間帯が続いた。０―０で前半を折り返したが、後半も押し込まれる場面が続いた。

しかし、伝統校には底力があった。後半１１分、こぼれ球にＦＷ山田聖人（せな）が反応し、左足を一閃。鮮やかにネットを揺らし、先制点を奪った。

大津も黙ってはいなかった。直近２大会連続で敗れていた３回戦とあって、選手たちのモチベーションは相当なものがあった。後半３１分、右からのクロスに飛び込んだのは、横浜ＦＭ加入内定のＤＦ村上慶。高い打点でヘディングシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻した。

両ＧＫのビッグセーブ連発もあり、試合はＰＫ戦に進むかと思われたが、アディショナルタイムに大津がＰＫを獲得。これを山下が沈め、勝利を決めた。

富山第一イレブンは試合終了の笛と同時にピッチに倒れ込んだが、大津の選手が駆け寄り、声をかける場面も。会場からは激闘を繰り広げた両チームに大きな拍手が沸き起こった。