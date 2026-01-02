「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

駅伝の高速化が続く中で、箱根も衝撃の記録が並んだ。

１区では国学院大の青木瑠郁（４年）が１時間０分２８秒をマーク。吉居大和（中大）の持っていた１時間０分４０秒の区間記録を１２秒更新した。１区では２位の中大・藤田大智（３年）も１時間０分３７秒、関東学生連合の川崎颯（筑波大、３年）も参考記録ながら１時間０分３８秒で従来の区間記録を上回った。

花の２区では城西大のキムタイ（４年）が１時間５分９秒の区間新。エティーリの持つ１時間５分３１秒を２２秒更新した。

４区では区間新こそでなかったが、早大１年生の鈴木琉胤（１年）がヴィンセント（東京国際大）の持つ１時間０分０秒の区間記録に１秒差に迫る日本人歴代最速の１時間０分１秒をマークした。

山上りの５区では青学大・黒田朝日（４年）が“新・山の神”を襲名する異次元クライムを披露。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。

１日に行われたニューイヤー駅伝では７区間中６区間で区間記録が更新。従来記録を上回った“区間新”を１７人がマークした。高校駅伝でも好記録ラッシュとなっており、シューズの進化、トレーニングの進化による高速化の波が止まらない。ＳＮＳなどでは「高速化が著しい。選手指導法が確立したのもありそう」、「靴の進化だけでは説明できない」、「ここからどんどん記録が更新されていくのか」との声が上がっていた。