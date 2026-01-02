³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò°¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡¿º´Æ£Í¥
¡½¡Îº´Æ£Í¥¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡Ï¡½
¢¡³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡úÁêÃÌ¼Ô¡ú¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥Î¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¡¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¡48ºÐ¡¡ÃËÀ
¡¡»ä¤Ï¸½ºßÆüËÜ¸ì¶µ»ÕÍÜÀ®²ÝÄø¤Ë¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀèÀ¸¤«¤é½¬¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ì³Ø¤ò³°¹ñ¿Í¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¦¥µ¥é¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÂæÆ¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤â·úÃÛ¤â³°¹ñ¿Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÈÈºá¼Ô¤À¤±¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º´Æ£Í¥¤Î²óÅú
¡¡³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ò´Þ¤àÇò¿Í·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÈ¿È¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬È¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ë¥É¿Í¡¢¥¤¥é¥ó¿Í¤Ê¤É¤ÎÃæÅì·Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»²À¯ÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÇ´ÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÁºÀ¡ÊÊÑ·Á¤µ¤»¤¿¸å¡¢ÎÏ¤ò¼è¤êµî¤Ã¤Æ¤âÏÄ¤ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ëÀ¼Á¡Ë¤¬¹â¤¤À¯ÅÞ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÆü³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬´÷ÈòÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤Ë¤ª¤â¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÀâ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÃíÌÜ¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤äº¸ÇÉ¤¬¡¢¡ÖÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÊÈ¿Æ°À¯ÅÞ¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤â¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÏÀÉðÁõ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÊÈ¿Æ°À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈóÆñ¤ÈÃÇºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´±Î½¤äÍ¼±¼Ô¤¬»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢µÒ´ÑÀ¤È¼Â¾ÚÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤äÉÔ°Â´¶¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï²ÄÁºÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÂÖ¤¬²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤íÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò´Þ¤à¼«Ì±ÅÞ±¦ÇÉ¤¬¡¢ÇÓ³°¼çµÁÅªÈ¯¸À¤ò¤È¤¤É¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤ÏÈóÇò¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈóÇò¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÓÅÄÂçºîÁÏ²Á³Ø²ñÂè3Âå²ñÄ¹¤¬½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿ÍÁê¼ê¤À¤È°Ú½Ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿ÍÁê¼ê¤À¤ÈÍ¥±Û´¶¤ò¤â¤Ä¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÈÜ¶þ¤Ê¹ñÌ±À¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¡Ö¸Ä¿Í¡×¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö²¤ÊÆ¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²¤ÊÆ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿»þ¡¢¤À¤ì¤â¤¬¡Ö±¦¤Ø¤Ê¤é¤¨¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤â¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤«¤éÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤ÀÂç²¸¤ò¶µ¤¨¤º¡¢àÎôÅùÌ±Â²á¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤ò¡ÖÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤âÎô¤ëÌ±Â²¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¡Ó¡Ê¡ØÀÄ½ÕÂÐÏÃ2¡ÊÉáµÚÈÇ¡Ë 21À¤µª¤Î¼çÌò¤Ë¸ì¤ë¡Ù274¡Á275ÊÇ¡Ë
¡¡»ä¤âÃÓÅÄ»á¤ÈÇ§¼±¤ò¶¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¼çµÁÅª»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÁÏ²Á³Ø²ñ¤ò»Ù»ýÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤äËãÀ¸ÂÀÏº¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤Î´í¸±¤Ê¸ÀÀâ¤Ë»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úº£½µ¤Î¶µ·±¡Ä¡Ä ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç´í¸±¤Ê¸ÀÀâ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹
¢¨º£½µ¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥ ¡ØÀÄ½ÕÂÐÏÃ2¡ÊÉáµÚÈÇ¡Ë21À¤µª¤Î¼çÌò¤Ë¸ì¤ë¡Ù¡ÊÃÓÅÄÂçºî¡¡À»¶µ¿·Ê¹¼Ò¡Ë
¡Úº´Æ£Í¥¡Û
¡Ç60Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç85Ç¯¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿À³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¡¢³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£ºß±Ñ¡¢ºß¥íÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ËÜ¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÊ¬ÀÏÂè°ì²Ý¤Ç¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ç02Ç¯¤ËÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¡Ø¹ñ²È¤Îæ«¡Ù¡Ø¡Ö¥º¥ë¤µ¡×¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
