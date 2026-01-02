◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦 日大藤沢2―1聖和学園（2026年1月2日 U等々力）

日大藤沢（神奈川）と聖和学園（宮城）の3回戦は1点を争う好勝負になった。前半30分に日大藤沢のMF野口慶人（3年）が先制点。右からの折り返しにFW有川啓介（3年）が相手選手と競り合いながらボールをつなぎ、走り込んだ野口が右足で鋭い一撃を放ってゴール右隅を打ち抜いた。岡山学芸館を2―0で破った12月31日の2回戦は2年生MF中村龍剛に先発を譲ったが、この日は中村に代わって先発を果たすと、中盤の底から思い切りのいい押し上げで先制点をもたらした。

一方の聖和学園は1点を追う前半終了間際にFW布施唯斗（3年）が2戦連発となる同点弾。味方のシュートを相手GKが弾いたところに素早く詰めて右足で押し込んだ。12月31日に3―1で制した徳島市立戦で今大会初得点を挙げ「（次も）自分で点を取って勝てるように頑張りたい」と訴えていたストライカーが結果につなげた。

しかし、1―1の後半19分に日大藤沢が勝ち越し。左CKからゴール前で混戦となり、こぼれ球に反応したMF杉崎万泰（3年）が右足で蹴り込んだ。2―1とした日大藤沢はこのまま相手の反撃をしのいでリードを守り、11大会ぶりの準々決勝進出を決めた。