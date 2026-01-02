フリーアナウンサーの望月理恵（53）が2日、自身のインスタグラムを更新し、元日の晴れ着ショットを公開した。

1日の朝からレギュラー出演するTBSの情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に東京・明治神宮から中継で出演。「あけましておめでとうございます 元日から生放送、しかも明治神宮からの中継、さらには番組での富士山の初日の出、さらにさらには！安住さんのお子さん誕生のご報告 最高のスタートになりました」と晴れ着姿でのショットを投稿した。

「困難なこともあると思いますがそれを含めて、一つ一つ乗り越えて充実した一年にしたいと思います」と決意をつづり、「皆様にも幸多き一年になりますよう心よりお祈り申し上げます」とメッセージ。「元日のお着物が総絞りで素敵でした」と喜んだ。

フォロワーからは「元旦からモッチーを拝見できて嬉しかったです 着物姿も上品で凄くお綺麗でした」「着物姿とっても似合っております」「和服のモッチーさんも素敵です」「お美しいお着物姿をありがとうございます」などのコメントが寄せられた。