Cocomi、おせち囲む新年の家族写真公開「仲良し」「写り込んでる料理が豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香夫妻の長女で音楽家のCocomiが1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族でおせち料理を囲む様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳キムタク長女「仲良し」新年の家族写真公開
Cocomiは「新年のご家族写真ありますか？」という質問に写真で回答。テーブルに並べられたおせち料理を家族で囲み、おちょこを持って乾杯する手元が写っている。
この投稿に、ファンからは「誰がどの手だろう」「素敵な家族」「写り込んでる料理が豪華」「微笑ましい」「楽しそう」「仲良し」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳キムタク長女「仲良し」新年の家族写真公開
◆Cocomi、家族団らんの様子を披露
Cocomiは「新年のご家族写真ありますか？」という質問に写真で回答。テーブルに並べられたおせち料理を家族で囲み、おちょこを持って乾杯する手元が写っている。
◆Cocomiの家族写真に反響
この投稿に、ファンからは「誰がどの手だろう」「素敵な家族」「写り込んでる料理が豪華」「微笑ましい」「楽しそう」「仲良し」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】