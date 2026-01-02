NHK¹ÈÇò¡¢»ëÄ°Î¨35.2¡ó¡¡Á°Ç¯Èæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý
¡¡2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢¥È¥ê¤ò´Þ¤à¥ä¥Þ¾ì¤ÎÂè2Éô¡Ê¸á¸å9»þ¤«¤é2»þ´Ö45Ê¬¡Ë¤Î´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï35.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬2Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÎÂè2Éô¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï34.4¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ1.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¡£Âè1Éô¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é1»þ´Ö35Ê¬¡Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤¬30.8¡ó¡ÊÆ±1.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¡¢´ØÀ¾¤Ï31.5¡ó¡ÊÆ±3.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ç¥½¥í³èÆ°³«»Ï¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£