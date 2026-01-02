29年ぶり出場→快進撃も夏の王者に０−４完敗。26歳指揮官が伝えた明確な差と手応え「公立高校、最近どこもしんどい。少しでも勇気を与えられたかな」【選手権】
１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、29年ぶり16回目の出場で快進撃を続ける水口（滋賀）が、夏にインターハイを制した神村学園（鹿児島）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。０−４で敗れ、ベスト８進出を逃した。
立ち上がりから押し込まれるなか、強豪の猛攻を必死に抑えていたものの、前半29分に失点。０−１で折り返すと、後半に入って２分、６分、18分にゴールネットを揺らされ、力の差を見せつけられた。それでも、最終盤にCKとカウンターからビッグチャンスを作り、初戦は相手のシュートを０本に抑えた堅守の神村学園を脅かした。
水口を率いる夘田雄基監督は、「（相手は）予想以上に強かった」と切り出し、敗戦をこう振り返った。
「ビデオなどを見ていたけど、やっぱりピッチとはちょっと違う。細かいところ、球際や１対１の強さ、切り替えが全然通用してないなと思った。でも、要所要所で抜け出したり、シュートまで行ったシーンもあった。何かできたって感じはないけど...選手たちがものすごく頑張ってくれてた。王者相手に積極的に仕掛けたり、攻める姿勢を最後まで見せてくれた。
夏の王者とやるなかで、どうしても気持ち的にも受け身になってしまうのがあるかもしれないけど、『自分たちのサッカーをしよう』『立ち向かってやろうや』と試合前から選手たちに伝えていた。それを80分通して続けてくれたので、そこは称えたい」
１回戦で上田西（長野）を１−０、２回戦で広島皆実（広島）を３−１で撃破した。現在26歳で、今大会唯一の20代指揮官は「勝ちに繋がったのは、僕自身の自信にも繋がる」と胸を張った。
「選手たちもおそらくこの強度であったり、ある程度ここまでは進んでいけるんだろうというのは非常に自信に繋がっているはず。それを次に活かしていきたい」
水口でサッカーをやりたいと言う子が増えるのでは？ 報道陣からそう振られると、夘田監督は「どうなんですかね。そうなってくれたらありがたい。公立高校、最近どこもしんどいなかで、そういうのも含めて少しでも勇気を与えられたかな」と柔和な笑みを浮かべた。
滋賀の雄は大舞台で得た経験と課題を携え、再出発する。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
