後半ATに起死回生の同点弾。興國が劇的な展開で東福岡をPK戦の末に下して初のベスト８へ【選手権】
2026年１月２日開催の第104回全国高校サッカー選手権３回戦では、東福岡（福岡県）と興國（大阪府）が駒沢陸上競技場で対戦した。
激しいボールの奪い合い、そしてロングスローの応酬。両校の闘志がバチバチとぶつかった一戦は、前半10分まで互角の様相だった。東福岡が堀田太陽（３年）の高速ドリブルで右サイドを切り裂けば、興國も安田光翔（３年）の個人技で左サイドから崩そうとするなど、互いにアグレッシブな姿勢を見せた。
拮抗した状況のなか、先制したのは東福岡。26分、吉川豹生（３年）の左サイドからの突破をきっかけに攻め込むと、ゴール前の混戦から最後はFW齊藤琉稀空（３年）が押し込んだ。
１−０とリードした東福岡は35分にもチャンスが訪れる。相手CBのミスから抜け出した堀田がGKと１対１に。両者が交錯するなか、ゴール前にこぼれたボールを司城大輝（３年）が蹴り込もうとするが、このシュートはポストに阻まれてしまった。
迎えた後半、東福岡がいきなり興國を突き放す。後半２分、ペナルティエリア内に侵入した司城の巧みなパスから途中出場の山口倫生（３年）が決め、２−０とリードを広げた。前半途中に堀田を負傷で失うアクシデントにも動じなかった東福岡が底力を示した格好だ。
しかし、ここからむしろ底力を見せたのは興國だ。４トップに近い形で割り切ってロングボール頼みの攻撃に舵を切ると、70分、CKから竹村咲登（３年）のヘッド弾で１点差に。さらに後半のアディショナルタイム（80＋３分）には左サイドを切り裂いた笹銀志（１年）の執念のゴールで追いついた。
そこから突入したPK戦（東福岡が先攻、興國が後攻）は両校とも２人目まで成功。そして東福岡の３人目のキックがGKにセーブされると、興國は３人目も決めてリードを奪う。その後は東福岡の５人目まで失敗せず、最後は興國の５人目、GK岩瀬颯が豪快なシュートでネットを突き刺した。
劇的な展開となった試合は結局、起死回生の同点弾で息を吹き返した興國がPK戦で勝利（スコアは５−４）。初のベスト８に駒を進めた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「ワールドクラスだ」日本の高校生DFが決めた“衝撃のスーパーゴール”が海を越えて話題に！海外メディアも驚愕「驚異的なロングレンジ弾」【選手権】
激しいボールの奪い合い、そしてロングスローの応酬。両校の闘志がバチバチとぶつかった一戦は、前半10分まで互角の様相だった。東福岡が堀田太陽（３年）の高速ドリブルで右サイドを切り裂けば、興國も安田光翔（３年）の個人技で左サイドから崩そうとするなど、互いにアグレッシブな姿勢を見せた。
１−０とリードした東福岡は35分にもチャンスが訪れる。相手CBのミスから抜け出した堀田がGKと１対１に。両者が交錯するなか、ゴール前にこぼれたボールを司城大輝（３年）が蹴り込もうとするが、このシュートはポストに阻まれてしまった。
迎えた後半、東福岡がいきなり興國を突き放す。後半２分、ペナルティエリア内に侵入した司城の巧みなパスから途中出場の山口倫生（３年）が決め、２−０とリードを広げた。前半途中に堀田を負傷で失うアクシデントにも動じなかった東福岡が底力を示した格好だ。
しかし、ここからむしろ底力を見せたのは興國だ。４トップに近い形で割り切ってロングボール頼みの攻撃に舵を切ると、70分、CKから竹村咲登（３年）のヘッド弾で１点差に。さらに後半のアディショナルタイム（80＋３分）には左サイドを切り裂いた笹銀志（１年）の執念のゴールで追いついた。
そこから突入したPK戦（東福岡が先攻、興國が後攻）は両校とも２人目まで成功。そして東福岡の３人目のキックがGKにセーブされると、興國は３人目も決めてリードを奪う。その後は東福岡の５人目まで失敗せず、最後は興國の５人目、GK岩瀬颯が豪快なシュートでネットを突き刺した。
劇的な展開となった試合は結局、起死回生の同点弾で息を吹き返した興國がPK戦で勝利（スコアは５−４）。初のベスト８に駒を進めた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「ワールドクラスだ」日本の高校生DFが決めた“衝撃のスーパーゴール”が海を越えて話題に！海外メディアも驚愕「驚異的なロングレンジ弾」【選手権】