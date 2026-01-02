ぼる塾のあんりが３０日深夜に放送されたＭＢＳラジオ「イマドキッ ドゥフドゥフナイト」に出演した。

２０２５年最後の放送とあって、今年の漢字の話題となり、よゐこ・濱口優が「試」などを挙げる中、あんりは「無」だと語った。

その理由を「お金が『無』くなったので。使いすぎて、一度すっからかんになりました」と説明。濱口からの「（番組に）いっぱい出てたら増えてくるんじゃないの？」という疑問には、「無駄遣いの無ですね。本当に江戸っ子で、入ったら全部使っちゃう」と答えた。

さらに「何か買ったとかじゃないんです。毎日毎日、使ってる、何かに。ネットショッピングもやめたんです、お金がなくなったから。なのに、（お金が）ないんです。あたしゃ一体何に使っているんだろう」と苦笑した。

相方の田辺智加に自身の通帳残高をこっそり伝えたところ、かなり心配されたといい、「田辺さんが『貸すよ！私』って。え、そんなに私（お金）ないの？。泣きそうな声で『あんたよく暮らしているね！』って言われて」と、振り返る。田辺も「ほんとにない。そうはいっても『ある』の中の『ない』だと思ってたから」と、あまりの残高に引き気味だった。

あんりは「毎日仕事してお金ないんです。事務所もお金くれていますから。吉本興業のせいじゃないんです」と、説明。ギャンブル、酒、たばこ、全てやらないが。「食たっぷり」で、後輩との食事や旅行などでも全て自身がお金を出すという。また、お金があるとネットショッピングをしてしまうといい、「いらないものが家に一杯ある、ストックマンなんで。残高無しのストックマン。頑張って生きていきます」と、冗談めかして語っていた。