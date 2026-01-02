¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡Îø¿Í¤È²á¤´¤¹Àµ·î¤¬·ù¤ÇÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤¿²áµîÌÀ¤«¤¹¡ÖBKB¤È½é·Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅìµþ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¡¢£³Ç¯Á°¤Ë£²¤«·î´Ö¤À¤±¸òºÝ¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö£±£°·î¤°¤é¤¤¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢£±£²·î£³£°Æü¤Ë²¶¤Î²È¤ÇÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¿¡£¡ÊÈà½÷¤«¤é¡Ë¡ØÀµ·î¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Ê¤é¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤½¤¦¤«Àµ·î¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Îø¿Í¤Ã¤ÆÀµ·î¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ê·Ý¿Í¤Î¡Ë£Â£Ë£Â¡Ê¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤È½é·Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬£³¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ËÈà½÷¤òÆþ¤ì¤ë¤Î·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤µ¤ó¤âÅÜ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£·ëº§¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀäË¾´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£