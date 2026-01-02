◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。

新年最初の大会。メインイベントは全選手が参加する王道マット恒例の１００万円争奪新春バトルロイヤルが行われた。

最後に三冠王者・宮原健斗、安齊勇馬、そして、この日、全日本プロレス新入団が決まった小藤将太の３人が残った。

小藤が絶妙なオーバーザトップロープで宮原を転落させる番狂わせを起こし、安齊との一騎打ちとなった。小藤はドロップキックなどで抵抗したが安齊が１６分４８秒、ギムレットで勝利し賞金１００万円をゲットした。

バックステージで安齊は「今年の干支（えと）はうま年らしいですよ。そりゃ、優勝するのは、もちろん、安齊勇馬しかいねぇよな」と満面の笑みを浮かべた。昨年は大みそかに宮原に敗れ三冠奪還は叶わなかった。それだけに新年は「必ず盛り上げて最後、三冠ベルトまで必ずたどり着いてみせるぞ。２０２６、一瞬も俺から目を離さないでください。俺との約束です」と誓った。

◆１・２後楽園全成績

▼第１試合 全日本プロレス２０２６年闘い始め シングルマッチ ３０分１本勝負

〇潮粼豪（８分４８秒 豪腕ラリアット↓体固め）小藤将太●

▼第２試合 バカの時代 ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

大森北斗、〇羆嵐、サイラス（６分３９秒 ダイビングセントーン↓体固め）鈴木秀樹、真霜拳號、佐藤光留●

▼第３試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１２分３３秒 横入り式エビ固め）ＫＵＲＡＭＡ●、ＭＡＺＡＤＡ

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇宮原健斗、斉藤ジュン、ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１０分００秒 シャットダウンスープレックスホールド）安齊勇馬、芦野祥太郎、本田竜輝、田村男児●

▼第５試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

〇関本大介（１０分４０秒 ビッグバレーカタストロフィ↓体固め）井上凌●

▼世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者・綾部蓮、〇タロース（１７分４０秒 ダブルチョークスラム↓体固め）王者組・ザイオン●、オデッセイ

▼メインイベント

１００万円争奪新春バトルロイヤル 時間無制限（全選手参加）

〇安齊勇馬（１６分４８秒 ギムレット↓片エビ固め）小藤将太●