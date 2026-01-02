テクニカルポイント ドル円、緩やかな上昇の流れ、１５８円が上値メド

158.00　エンベロープ1%上限（10日間）
157.52　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.85　現値
156.44　10日移動平均
156.32　一目均衡表・転換線
156.14　21日移動平均
156.07　一目均衡表・基準線
155.54　一目均衡表・雲（上限）
154.87　エンベロープ1%下限（10日間）
154.75　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.24　一目均衡表・雲（下限）
152.17　100日移動平均
148.84　200日移動平均

　ドル円は昨年１２月後半以降は、緩やかな上昇の流れを示している。下値には一目均衡表の雲上限がサポート水準となっており、現在１５５．５４付近に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５７．３と、やや買いバイアスが示されている。上値は１１月以降、１５８．００が心理的水準として上昇を妨げている。引き続き上値メドとして注目されよう。