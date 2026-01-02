テクニカルポイント ドル円、緩やかな上昇の流れ、１５８円が上値メド テクニカルポイント ドル円、緩やかな上昇の流れ、１５８円が上値メド

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドル円、緩やかな上昇の流れ、１５８円が上値メド



158.00 エンベロープ1%上限（10日間）

157.52 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.85 現値

156.44 10日移動平均

156.32 一目均衡表・転換線

156.14 21日移動平均

156.07 一目均衡表・基準線

155.54 一目均衡表・雲（上限）

154.87 エンベロープ1%下限（10日間）

154.75 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

152.24 一目均衡表・雲（下限）

152.17 100日移動平均

148.84 200日移動平均



ドル円は昨年１２月後半以降は、緩やかな上昇の流れを示している。下値には一目均衡表の雲上限がサポート水準となっており、現在１５５．５４付近に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５７．３と、やや買いバイアスが示されている。上値は１１月以降、１５８．００が心理的水準として上昇を妨げている。引き続き上値メドとして注目されよう。

