『ジョジョの奇妙な冒険』作者の“午年”年賀状に反響「かっこいいー！」「ジョニイかと思ったらジョディオだった」
『ジョジョの奇妙な冒険』公式Xが1月1日に更新され、荒木飛呂彦氏の年賀状が公開された。
【写真】『ジョジョの奇妙な冒険』荒木飛呂彦氏の2026年“午年”年賀状
「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつに続き、「荒木飛呂彦先生から皆様への年賀状をお届けいたします。2026年もよろしくお願いいたします」と披露。
今年の干支は午（うま）とあって、年賀状には馬にまたがる躍動的なシーンが描かれた。
ファンからは「スティールボールランのアニメも今年の3月だから、正に今年の馬年はジョジョの年にもなりますね」「ジョディオが馬に乗ってる！かっこいいー！」「ジョニイかと思ったらジョディオだった」「馬の足元の蛇は、去年2025年が巳年だからですね」など、多数の声が寄せられている。
