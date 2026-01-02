テレ朝・弘中綾香アナ、衝撃のカミングアウト「正直に話すと、私入社して12年…」 元テレ東アナ・森香澄共感「私も」
テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）と、タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、1日深夜放送の『闘うオンナのワイドショー』（深0：25）に出演した。
【写真】“別人級”のくるくるヘア姿披露の弘中綾香 透け衣装で春全開な美スタイル
同番組は、「女性初の内閣総理大臣が誕生した2025年！激動の1年を女性目線で振り返ると…？今年の顔となる闘うオンナたちが忖度ナシで語り合う!!」というもの。
番組冒頭、MCのタレントのホラン千秋（37）が「いつものバラエティーのトークメンバーとはちょっと一風変わった感じでね、お届けしますけれども…」とあいさつすると、森香澄が「ホランさんはキャスターだから…」とツッコみ。ホランは「（キャスターを務めていた『Nスタ』）を卒業して、だいぶ弾けてる」と本音をさく裂させた。
すると、弘中アナが「正直に話すと、私入社して12年、ニュースやってないです（笑）」とまさかのカミングアウト。すると、元テレビ東京アナウンサーだった森も「私もニュースやってない！」とつられて告白。大爆笑のなか、弘中アナが「あっ、一緒！よかった、頑張ろう！」と共感していた。
今回が初共演だという弘中アナと森だが、弘中アナは「（森が）テレビ東京にいたときにTikTokで踊っているのを観て、『わ〜テレ東っていい会社だな』って思った」と話し、スタジオは大爆笑。続けて「テレ朝だったらできない」と話していた。
【写真】“別人級”のくるくるヘア姿披露の弘中綾香 透け衣装で春全開な美スタイル
同番組は、「女性初の内閣総理大臣が誕生した2025年！激動の1年を女性目線で振り返ると…？今年の顔となる闘うオンナたちが忖度ナシで語り合う!!」というもの。
番組冒頭、MCのタレントのホラン千秋（37）が「いつものバラエティーのトークメンバーとはちょっと一風変わった感じでね、お届けしますけれども…」とあいさつすると、森香澄が「ホランさんはキャスターだから…」とツッコみ。ホランは「（キャスターを務めていた『Nスタ』）を卒業して、だいぶ弾けてる」と本音をさく裂させた。
今回が初共演だという弘中アナと森だが、弘中アナは「（森が）テレビ東京にいたときにTikTokで踊っているのを観て、『わ〜テレ東っていい会社だな』って思った」と話し、スタジオは大爆笑。続けて「テレ朝だったらできない」と話していた。