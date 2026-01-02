きのう、群馬県富岡市の空き家から遺体で発見された81歳の女性の死因は、手や指などで首を圧迫されたことによる窒息死であることがわかりました。警察は殺人事件と断定し、窃盗容疑で逮捕した男が何らかの事情を知っているとみて調べる方針です。

警察はきのう、富岡市に住む無職・富田春枝さん（81）の通帳と印鑑を盗んだ疑いで、知人で無職の富田健一容疑者（55）を逮捕しましたが、その後、富田容疑者がかつて住んでいた空き家を捜査したところ、春枝さんの遺体が見つかりました。

警察によりますと、司法解剖の結果、春枝さんの死因は手や指で首を圧迫されたことによる窒息死であることがわかりました。警察は殺人事件と断定し、富田容疑者が何らかの事情を知っているとみています。

また、春枝さんは先月29日から30日の間に亡くなったとみられ、遺体が発見された現場とは別の場所で殺害された可能性もあるとみて調べる方針です。