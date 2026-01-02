◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)

箱根駅伝の往路が2日に行われ、優勝候補の一角である駒澤大学は往路7位。トップの青山学院大学とは4分52秒差をつけられました。

1区で小山翔也選手(3年)が1時間00分48秒で区間5位と快走。エース集う2区では当日変更で入った桑田駿介選手(2年)が1時間06分19秒で区間8位と力走をみせ、上位でタスキをつなぎます。さらに3区では当日変更の帰山侑大選手(4年)が1時間00分51秒で区間2位の走りをみせ、3位に順位浮上しました。

しかし、4区では村上響選手(3年)が区間19位と苦戦。7位に順位を落とすと、5区の安原海晴選手(3年)は区間7位の力走も、順位を上げられず。駅伝主将の山川拓馬選手(4年)や前回7区区間新記録の佐藤圭汰選手(4年)らを起用しなかった往路は、トップの青山学院大学とは4分52秒差をつけられ、7位でした。

前回大会、復路優勝をつかんだ駒澤大学。復路スタートの6区は前回区間2位の伊藤蒼唯選手(4年)が配置されており、巻き返しとなるのでしょうか。