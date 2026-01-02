石川県能登地方の羽咋市で６月頃、本州では初めてトキが放鳥される。

かつて能登にも生息し、絶滅したトキが再び大空を舞う姿は、能登半島地震からの復興の象徴と期待されている。地元で野生復帰に長年尽くしてきた村本義雄さん（１００）は「古里の誇りになる」と復活の日を心待ちにする。（金沢支局 高野珠生）

「もう一度、空を飛ぶトキを」

公務員として食糧管理を担っていた村本さんは１９５２年、トキが国の特別天然記念物に指定されたことをきっかけに、生態を調べ始めた。当時「能登では滅びた」とされていたが、自宅近くの眉丈（びじょう）山の上空に、淡紅色のトキの群れを目にしていた。

探し求めて山に通い詰めると５６年８月１６日、池に１時間以上つかりながら、餌をとるトキの撮影に成功。１枚の写真は保護活動の機運を高める契機となった。村本さんは餌場を整備し、禁猟区域の拡大を行政に求めてきた。

生態調査も継続し、輪島市の山中でテントを張り、一晩中レンズをのぞいてトキの姿を追った。「クワァ、ガア」と鳴きまねをすると、背を向けていた１羽が振り向いてくれた。それが本州で最後に確認された野生のトキ「能里（のり）」だった。「どの写真も思い出深く、いまも興奮がよみがえる」と言う。

２００３年に日本産のトキが絶滅。「もう一度、空を飛ぶトキが見たい」との一心で、野生が生存していた中国への訪問も続けて、計２０回ほど足を運んだ。現地で保護活動に協力しながら、繁殖用のトキを日本に迎える架け橋ともなった。

地震から２年、６月頃に本州初の放鳥

能登半島では２年前の地震と豪雨で、農地の沈下や水路の損壊などの被害が１万８０００件以上確認された。羽咋市でも復旧作業とともに、今年６月頃に環境省が１５〜２０羽を放鳥するため、トキの餌場となる水田の農薬削減、湿地の造成などが進められている。

村本さんは「再び絶滅させない道を教えることが使命」との思いから、自宅隣に開設した「国際朱鷺（とき）保護交流資料館」で、子どもたちに生態や野生復帰の歴史を伝えている。「トキが戻り、被災者に『能登におってよかった』と思ってほしい」としみじみと語り、「１００歳を超えて、再び古里でトキを見られるのは奇跡のようだ」と思いをはせる。

◆トキ＝ペリカン目トキ科の鳥で、学名は「ニッポニア・ニッポン」。国内各地に生息していたが、乱獲や環境の悪化で日本産は２００３年に「キン」が死んで絶滅した。佐渡島（新潟県佐渡市）では、２７年前に中国から贈呈されたペアの人工繁殖に成功。０８年から繁殖させた個体の放鳥事業を始め、野生下の生息数は約５８０羽と推定される。