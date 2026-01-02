◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

３年ぶりの総合優勝を狙う駒大は往路７位だった。往路優勝した青学大とは４分５２秒差となった。

１区の小山翔也（３年）が区間５位、当日変更で抜てきされた桑田駿介（２年）が区間８位と熱い走りを見せ、同じく当日変更の帰山侑大（４年）が区間２位の激走で２位に浮上した。しかし４区、ハイペースで入った村上響（３年）が後半にペースダウン。区間１９位の７位でリレー。５区の安原海晴（３年）も粘ったが順位を上げることはできなかった。

藤田敦史監督は「ブレーキする区間があったら勝てないですよ。この差はなかなか厳しい」と冷静に振り返った。ただ、主力選手の故障により、元々復路で起用予定だった村上や安原を急きょ往路に使った経緯もあり「プレッシャーがあった中で、よくタスキをつないでくれた」と話した。

主将の山川拓馬（４年）は１２月にぎっくり腰を発症し、前回３区４位の谷中晴（２年）にも故障があったが、現在は「状態としては問題ない」とし、「復路はみんな使うつもりです」と山川、谷中に加え、６区の伊藤蒼唯（４年）、補欠のエース・佐藤圭汰（４年）も登録することを明言した。「何があるかわからない。過去に３分以上の差をひっくり返した例もあります。タイム差は厳しい状況ですが、諦めずに行きたい」と総合優勝へ、前だけを見て突き進む。