第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。チームメートからも賛辞が並んだ。

トップの中央大と3分24秒差の5位で5区を発進した黒田が、異次元の走りを見せた。

軽快に山を駆け、次々にライバルをかわしていく。終盤には早稲田大の“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）も抜いて芦ノ湖のゴールへ。1時間7分16秒は、青学大OBの若林宏樹さんの記録を1分55秒も更新する区間新記録だった。

チームメートも頼れる主将を絶賛するしかない。

1区の小河原陽琉（2年）は、「本当に一番安心感のある選手。自分も5区に朝日さんがいるっていうことを安心して考えながら走ることができた」と話した。

黒田と同学年の3区・宇田川瞬矢は、「やっぱり朝日が後ろにいるというのは、すごい安心感がある。朝日という存在、影響はすごい大きかったかなと思います」とコメント。4区の平松享祐（3年）は、「もちろん信じてはいたけど、あのタイム差だったんで…。心のどこかで『往路優勝は難しくて復路での逆転かな』というふうに思ってたんですけど、想定以上だった」と話した。

また、2区の飯田翔大（2年）は、「朝日さんだけに頼ってしまっては往路優勝どころか、明日のスタート位置も危うくなってしまうなというところがあった」と意気込んで臨んでいたことを明かしていた。



（THE ANSWER編集部）