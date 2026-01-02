５月末で活動終了の「嵐」“５ショット”公開！リーダー大野智の書き初めにも仰天「達筆すぎん？」「嵐うますぎ！」

５月末で活動を終了する「嵐」が２日、公式ＳＮＳで５ショットを披露した。

Ｘやインスタグラムで「明けましておめでとうございます お正月といえば”書き初め”ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と５ショットをお届け！」とつづり、「嵐 ２０２６」との書き初めを手に、リーダー大野智を囲んで笑顔の写真をアップした。

「本年もよろしくお願いいたします」「＃嵐の書き初め２０２６」「＃嵐 ＃ＡＲＡＳＨＩ ＃ＨａｐｐｙＮｅｗＹｅａｒ」とメッセージ。

ＳＮＳ上には「新年早々５人揃ってるの尊すぎて涙出てきた」「お正月から５人並んでる姿見れて凄い幸せいっぱいです」と歓喜の声があふれ、「達筆すぎん？？？」「リーダーさすが、字が綺麗」「嵐うますぎ！」「嵐の文字が美しい」「リーダー習字上手いですね」と書き初めの字にも注目が集まっている。

「嵐」は１１月２２日、有料公式ファンクラブサイトなどで５人そろっての動画を更新し、活動終了前ラストとなる全国ツアーの開催を発表。タイトルは「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』」。３月１３日に開幕し、５都市を巡演する“５大ドーム”ツアーで、最終公演は５月３１日の東京ドームで行われる。