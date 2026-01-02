立憲民主党前代表の泉健太衆院議員（51）が、2日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の投稿に、批判的なコメントをする人に向け「そんな投稿、しんどない?」と異例の呼びかけを行った。



【写真】“自民党にレッドカード”本当に突きつけた

泉氏は1日午後、Xに動画を添付して「2026年、新年おめでとうございます。今年も日本を伸ばすために、そして国内外厳しい環境ですが、この国のために頑張ってまいりたいと思います。ぜひ皆さん、これからも皆さんのために働きます。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と新年のあいさつとともに、決意を示した。



同日夜には、自身の新年のあいさつ投稿を引用する形で「この投稿にまで批判的なコメントする人、まさにあなたは『何でも批判』の人になってます。そんな投稿、しんどない?前向きに一年を過ごしましょうよ」と憂えた。



同党は1日、公式Xで「今年は分断と対立をあおる政治に終止符を打ち、誰もが安心して暮らせる社会の実現に取り組みます。通常国会では、野党第1党として政府の誤りは正し、対案を示し、政治の流れを変えていきます。その積み重ねによって、次期総選挙に向け、政権交代の本命が立憲民主党であることを結果で示してまいります」などと投稿。分断と対立をあおる政治に終止符を打つと宣言した。



（よろず～ニュース編集部）