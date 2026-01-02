【ひらがなクイズ】空欄に入る「2文字のひらがな」は？ 休憩時間に試してみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、私たちの「体」や、身近な動物に関連する言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るのか「最後」に来るのか。シルエットや日常の風景を思い浮かべながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。
□□れ
あし□□
□□わ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「くび」を入れると、次のようになります。
くびれ（括れ）
あしくび（足首）
くびわ（首輪）
今回は、体の「首（くび）」に関連する言葉が並びました。「足首（あしくび）」や、キュッと引き締まった状態を指す「くびれ」など、意外とバリエーションがありますね。特に「首輪（くびわ）」は、ペットを飼っている人にはおなじみの響きだったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
