¡Ú¾¡¼ê¤Ë¡ÈÌÑÁÛ¡É³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¡¦ºå¿ÀÊÔ¡Û¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹­¤È¿·½õ¤Ã¿Í¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ò¤É¤¦»È¤¦¡©¡¡½¼¼Â°ìÅÓ¤ÎÆ£ÀîÂÎÀ©¤Ë¡È²þ³×¡É¤ÏÉ¬Í×¤«

¡¡2026Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå³«Ëë¤Ï3·î27Æü¡£µå½ÕÅþÍè¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤¬¡¢°ìÂÁá¤¯¡¢¡ÈÌÑÁÛ¡É¤Ç³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëºå¿ÀÊÔ¤À¡£
¡¡»ØÆ³¼ÔÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âºã¤¨¡¢¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤Î·ë½¸¤Ç¤â¤Ã¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ò°µÅÝ¤·Â³¤±¤¿25Ç¯¤Îºå¿À¡£Á°Ç¤¼Ô¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ»þÂå¤ËÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÇ®ÇÆ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ÆÄ©¤ó¤Àº£¥ª¥Õ¤Ï¡¢½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤ò´Þ¤á¤¿¶¯²½¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤¿¡£Î®½Ð´íµ¡¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬Áá¡¹¤Ë»ÄÎ±¤ò·è°Õ¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆ£ÀîÂÎÀ©²¼¤Ç¤âÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶áËÜ¤ò°ú¤Î±¤á¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¼ê¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌî¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤³¤Ê¤¹Ãæµ÷Î¥Ë¤¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤È·ÀÌó¡£ÌÚÏ²À»Ìé¤ä¾®È¨ÎµÊ¿¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤â¸ÇÄê¤·¤¤ì¤º¡¢25Ç¯¤Î¡Ö·ê¡×¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Í··â¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»ÂÇÎ¨.254¡¢85ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.783¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î28ºÐ¤Ï¡¢¹¶¼é¤ËÉý¤ò¤â¤¿¤é¤¹Å¬ºàÅ¬½ê¤Î³ÍÆÀ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿Î©ÀÐÀµ¹¡Ê1°Ì»ØÌ¾¡Ë¤ÈÃ«Ã¼¾¸à¡Ê2°Ì»ØÌ¾¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò½ª¤¨¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÇÀþ¤ÎÂçÉý¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤â¼¨º¶¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÃæÄ¹´ü¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¹½ÁÛ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ÈÌÑÁÛ¡É³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ¡Ë¶áËÜ¸÷»Ê
¡ÊÆó¡ËÃæÌîÂóÌ´
¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ
¡Ê»°¡Ëº´Æ£µ±ÌÀ
¡Ê°ì¡ËÂç»³ÍªÊå
¡ÊÍ·¡Ë¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼
¡Êº¸¡ËÎ©ÀÐÀµ¹
¡ÊÊá¡ËºäËÜÀ¿»ÖÏº
¡ÊÅê¡ËÂ¼¾åðó¼ù
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¥¤¥Á¤«¤éÂÇÀþ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£25Ç¯¤ËÂ¾µåÃÄ¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.245¡¢OPS.666¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.238¤È²ÐÎÏ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Ë¥ê¡¼¥°Æó´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤ò¼´¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¤òº¬ËÜ¤«¤é´¤²ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÈÂÅÅö¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
³«ËëÅê¼ê¤òÂ¼¾å¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡©
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦2¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ïº¸Íã¼ê¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄ¶ÌÜ¶Ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©ÀÐ¤¬¡¢ËÜÌ¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï»°ÎÝ¤¬¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ï³°Ìî¤Ç¤ÎÄ´À°¤â¼Â»Ü¡£¼éÈ÷¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¼ê·ø¤¤¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ËÁ°Àî±¦µþ¡¢郄»ûË¾Ì´¡¢Ã«Ã¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿ßÀÅÄÂÀµ®¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ËÂÇÀþ¤Î³Ë¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ëÈà¤é¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Í··â¼ê¤À¡£
¡¡25Ç¯¤Ï¡¢¾®È¨ÎµÊ¿¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î89»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.223¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼¡¤¤¤ÇÌÚÏ²À»Ìé¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·§Ã«·ÉÍ¨¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨.250¤òÄ¶¤¨¤º¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤òÈ´Å§¤·¤¿¡£NPB1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë½õ¤Ã¿Í¤À¤¬¡¢¶¯¸ª¤òÍø¤·¤¿¼éÈ÷¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤òÈë¤á¤ëÂÇ·â¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤È¤¤¤¦ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÇØ¸å¤È¤Ê¤ë6ÈÖ¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤«¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£ºòµ¨¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î14¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¡¢WHIP0.89¤Î°µ´¬À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿27ºÐ¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¡¢Â¿»ÎºÑ¡¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ºÍÌÚ¹À¿Í¤äÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉÅê¼ê¤¿¤Á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ41¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÇÀþ¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£Ã±½ã¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¿¹²¼¤Î4ÈÖ¡×¡Öº´Æ£¤Î2ÈÖ¡×¡Ö¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×È´Å§¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Ê¨¤¯¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢26Ç¯¤ÎÌÔ¸×¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Î·èÃÇ¤¬Ï¢ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
