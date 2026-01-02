モデル・原志保さん(56)が再婚していたことを1日、自身のInstagramで発表しました。

【写真を見る】【 原志保(56) 】 「実は私、昨年結婚致しました」「一緒に元気になっていただけたら嬉しいです」





原さんは、「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶を綴ると共に、「ご報告が遅れましたが実は私、昨年結婚致しました」とハワイでの結婚式の際に撮影した動画と共に報告。



一緒に投稿されたハワイの結婚式の動画について、「これには深い動機があるんです」「そもそもコロナになり、海外に行く機会も減り、バブル世代のハワイ好きのみんなで『ハワイ行きたいねー』っていつも話していました」と説明。





「『だったらハワイで結婚式すれば、みんなで行けるよね？』なんて感じでハワイ挙式になったんです」とハワイで挙式を行った経緯を明かし、「そんな不純な動機ですが、夢を叶えてくれた旦那さまにも感謝、実際にお祝いにかけつけてくれたお友達にも感謝でいっぱいです」「ここに至るまでの様々な出来事を知っているみんなだけに涙溢れる感動のお式でした」「ホントにありがとう」と、旦那さんや挙式に参加してくれた皆さんへの感謝の気持ちを述べました。





さらに、原さんはこの結婚式について、「50代の花嫁とブライズメイドを見たみんなが元気になってくれたらという想いもありました」と話し、「ホルモンバランスも手伝い何かと体調やメンタルが不安になる50代」「こんな元気な50代もいるんだなーって一緒に元気になっていただけたら嬉しいです」と胸の内を明かしました。









最後に原さんは、「シングルで頑張っている私を支え、応援し続けてくれていたフォロワーの皆様にも感謝しかありません」と再度感謝の気持ちを綴り、「お仕事も引き続き頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します」と挨拶。さらに、「そしてこれをご覧になった皆様が幸せ溢れる一年になりますよう心から願っております」「本年もどうぞよろしくお願い致します」と締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】