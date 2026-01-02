“全部”を“でんぶ”と言ってしまう長男。愛おしい思い出と共に父の心に残ったワード／育児の全部 楽しんでます。
子育ては思い通りにいかなくて大変！ でも日々悪戦苦闘する中で、子どもの成長や言動に幸せを感じることもたくさんありますよね。
【漫画】『育児の全部 楽しんでます。 〜父の4人子育て日記、時々仕事〜』を第1回から読む
引っ込み思案なサラリーマン・グッドスリープさんは、4児の父。会社では人付き合い、家では育児に奮闘中。完璧とは程遠い自分に悩み、逃げ出したくなる毎日。でも子どもたちの無邪気な笑顔や、小さな寝息が、いつだって明日への活力をくれる！
SNS総フォロワー10万人超！『育児の全部 楽しんでます。 〜父の4人子育て日記、時々仕事〜』は、育児の苦労や葛藤を正直に描きながらも、そこに隠された温かさや小さな幸せを、ユーモアたっぷりに綴ったコミックエッセイです。多くの共感と笑いを呼んだ、スーパーポジティブ育児漫画をお楽しみください。
※本記事は『育児の全部 楽しんでます。 〜父の4人子育て日記、時々仕事〜』（グッドスリープ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
