ファイターズガールがインスタで感謝の投稿

日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」が公式インスタグラムを更新し、2025年シーズンをともに駆け抜けたファンに感謝した。卒業が決まっている9人も入った、22人のメンバー全員の写真も公開し「2025FGは最高最強だった」「感動をありがとう」と反響を呼んでいる。

投稿では「チームの躍進と強さ、ファンの皆様の熱い応援が、より一層感じられたシーズンでした。数えきれないほどの劇的な試合、サヨナラ勝利、声を枯らしながら応援し、叫びながら喜びを爆発させた試合が沢山ありました」と、リーグ2位の躍進を遂げた昨季を回想。「エスコンフィールドでの『勝利のファイターズ讃歌』の大合唱。あの光景が目に焼き付き、鳥肌が立つほど感動した事を今でも忘れません」と、数々の劇的ドラマが展開されたシーズンを振り返った。

優勝の期待がかかる今季に向けて「ファンの皆様の大応援が、必ず優勝・日本一へと導きます。一年間、北海道日本ハムファイターズ、ファイターズガールへのご声援、誠にありがとうございました」と、ファンに感謝し、これまで同様の熱い声援を呼びかけた。

ファンからは「フィールドの華、キラキラのステージを陰で支える皆さん無くして、あの素晴らしい空間はないと思う」「皆さんのサポートがとても素敵で楽しくて、勝ったときは喜びが倍増しました」「今年のガールちゃんずは輝いてました」などとコメントが寄せられ、22人の活躍を称えた。

また、エスコンフィールドで撮影されたファイターズガールの集合写真には2025年限りで卒業したメンバーも写っており、「ホントに色々あったなと。心の底から泣いたし笑った」「あなた達がファイターズガールでいたこと一生忘れません」などの惜別コメントも寄せられていた。

2025年限りで卒業したのは、上村優菜さん、高野実さん、竹市琴美さん、上山真奈さん、鈴木穂乃花さん、橋本莉々花さん、原藤由衣さん、南橋りおさん、中桐衣麻さんの9人。2026年は新たなメンバーでチームを支えていく。（Full-Count編集部）