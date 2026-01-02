◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

早大のスーパールーキー鈴木琉胤（るい、１年）が、４区で１時間０分１秒の日本人最高記録を出して区間賞を獲得した。２５年の太田蒼生（青学大、現ＧＭＯ）の記録を２３秒更新し「いろんな人の顔を思い出しながら楽しく走れました」と声を弾ませた。４区の区間記録は２３年のヴィンセント（東京国際大）の１時間０分０秒で、わずか１秒及ばなかった。

３区の山口竣平（２年）から４位でタスキを受けた鈴木は、城西大の桜井優我（４年）、駒大の村上響（３年）を抜き、順位を２位に押し上げた。５区の工藤慎作（３年）にタスキをつなぐと、花田勝彦監督（５４）は運営管理車から「琉胤、やったぞ。最高だ！」と叫んだ。

鈴木は千葉・八千代松陰高３年時に５０００メートル歴代高校２位の記録を出したが、公式戦でハーフマラソンの距離を走ったのは今回が初めてだった。「箱根駅伝をちゃんと見たのは昨年が初めて。１週間前までコースもよく分からなかった」。夏合宿前には左足を疲労骨折して約１か月半、走ることができなかったが、箱根にはしっかり間に合わせた。

４区を走ることは当日変更で決まったが「１年間そばにいた竣平さんから“愛のバトン”を受けて、走り終わるところには頼もしい工藤さんがいて。緊張は抜けました」と笑顔で振り返った。