◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

102回目の箱根駅伝往路を制したのは、青山学院大。1区は16位と出遅れるも、徐々に順位を上げる展開。そしてその大逆転優勝の最大の立役者となったのは、黒田朝日選手（4年）。エース区間の2区起用も予想されましたが、原晋監督は5区で起用。絶対的エースは、箱根最難関の山上りで圧巻の走りを見せました。

トップと3分24秒差の5位で襷を受けると、序盤からハイペース。山を駆け上がると15キロ地点では、この区間でトップに立った早稲田大を捉えます。3年連続で山上りを経験し、今大会の区間賞候補であった工藤慎作選手（3年）を15キロ過ぎに視界に捉えると、19キロ過ぎで逆転。 前回大会でOBでもある若林宏樹さんが記録した1時間9分11秒の区間記録を1分55秒と大幅に上回る1時間7分16秒。驚異的な走りを見せつけました。

解説を務めた渡辺康幸さんと瀬古利彦さんも、この走りに脱帽。

瀬古「もう山上りに思えなかったですよね。平地を走っているかのようでしたね」

渡辺「私も乗り物に乗っているんじゃないかと錯覚するぐらいの速さでしたよ。工藤くんも途中まで区間記録ペースで走っていました。区間記録ペースでいっている2分差をひっくり返すのは信じられない」

瀬古「工藤くんも後ろから来ているのが分かってから、だんだん肩がリラックスできなくなってきましたもんね」

青山学院大は2位早稲田大に18秒差をつけての復路スタート。3大会連続の総合優勝をかけて、明日のレースに臨みます。

【青山学院大の往路区間成績】1区 小河原陽琉（2年） 1時間1分47秒（区間16位）2区 飯田翔大（2年） 1時間6分29秒（区間10位）3区 宇田川瞬矢（4年） 1時間1分51秒（区間7位）4区 平松享祐（3年） 1時間0分45秒（区間3位）5区 黒田朝日（4年） 1時間7分16秒（区間1位、区間新）